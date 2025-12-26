Dorgeles Nene: Lakabım Malili Neymar

Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene, kulüp televizyonuna özel röportaj verdi. İşte genç oyuncunun kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplar...

"Takımdaki en yetenekli oyuncu?"

Dorgeles Nene: "Çok fazla yetenekli oyuncu var takımda. Bartuğ'u söyleyebilirim, takımdaki genç oyunculardan, Bartuğ diyorum."

"Takımdaki en çalışkan oyuncu"

Dorgeles Nene: "Aynı aslında, çok çalışkan bir oyuncu Bartuğ ve Levent."

"Takma adın var mı?"

Dorgeles Nene: "Çok fazla lakabım var. Mali'nin Neymar'ı, Malili Neymar."

"Boş zamanlarında ne yapıyorsun?"

Dorgeles Nene: "Özel bir şey yapmıyorum, ailemleyim sürekli olarak. Antrenmanı bitirdikten sonra çocuğumu okuldan alıyorum. Sonra eve geçip birlikte zaman geçiriyoruz ailemle. Çok farklı şeyler yaptığım söylenemez."

"Hangi süper gücün olsun isterdin?"

Dorgeles Nene: "Babamı geri getirmek isterdim."

"Aldığın en iyi tavsiye?

Dorgeles Nene: "Alçakgönüllülük zafer ve ihtişam getirir. Diğeri de mütevazı ol."

"En çok etkilendiğin stadyum?"

Dorgeles Nene: "Burası. Ben Salzburg'dan geldim, iki farklı ülke, iki farklı ambiyans. Burada ve orada da oynadım, buradaki atmosfer gerçekten çılgınca."

"En çok gurur duyduğun an?"

Dorgeles Nene: "Fenerbahçe'yle kontratımı imzaladığımda. Keza burada gördüğüm sıcak karşılama. Aynı şekilde ilk 11'de çıktığım ilk maçta atmış olduğum gol. Ve tabii oğlumun dünyaya gelmesi."

"En çok pişman olduğun an?"

Dorgeles Nene: "Pişmanlık olarak değil ama üzgün hissettiğim şey, babamın erken vefat etmesi. Çünkü ben küçük yaşlardayken sürekli bana eşlik ederdi, yardımcı olurdu ve ve profesyonel bir futbolcu olmamı isterdi. Ben şu anda profesyonel bir futbolcuyum ama benim profesyonel futbolcu oluşumu göremedi. Bu benim üzüldüğüm bir durumdur."