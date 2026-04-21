Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene, katıldığı YouTube programında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Nene'nin sözleri..

"MOURINHO ÇOK İSTİYORDU"

"Fenerbahçe'nin büyük bir takım olduğunu bilmek gerekiyor. Buraya gelmeden önce Jose Mourinho beni gerçekten çok istiyordu. Transferden önce üçlü bir telefon görüşmesi de yaptık. O sırada geleceğimle ilgili henüz kesin bir karar vermemiştim."

MOURINHO İTİRAFI

"Mourinho beni arayıp "Ne zaman geliyorsun? Seni bekliyorum, takımımdaki eksik parça sensin." dedi. Fransızca konuşabiliyor olması da iletişimimizi kolaylaştırdı. Karar vermemde büyük etkisi oldu. Ne yazık ki bugün kendisi burada değil. Böyle büyük bir teknik direktörle çalışmak herkesin yaşayabileceği bir durum değil."

"FRANSIZCA KONUŞANLAR VAR"

"Takımda benim dışımda Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Sidiki Cherif gibi Fransızca konuşan başka isimler de var. Anthony Musaba da iyi Fransızca konuşuyor."

"BEŞİKTAŞ'A GOL ATMAMI SÖYLEDİ"

"Salzburg oldukça sakin bir yerdi. Burada ise dışarı çıktığımda insanlar benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Başta bu durum bana biraz farklı geldi ama sorun değil; durup herkesle fotoğraf çekiniyorum. Hatta bir taraftar Beşiktaş'a gol atmamı söyledi (gülüyor)."

"BENİM İLK KUPAMDI"

"Galatasaray'a karşı kazandığımız kupa, benim Avrupa'daki ilk kupam. Afrika Kupası'ndan hemen dönüp sahaya çıktığım bir finaldi, bu da hikâyesini daha özel kılıyor. Bu duvarda asılı olan forma da Galatasaray maçında giydiğim forma. Üzerinde N'Golo Kante, Cherif, Musaba herkesin imzası var."

"YVES BISSOUMA"

"Yves Bissouma, akademide olduğumuz dönemde bizimle yakından ilgilenen, her zaman yanımızda olan çok değerli bir insandı. Bana özellikle her zaman destek oldu. Çok iyi bir insan. Bu yüzden hayatımda ve evimde onun için özel bir yer ayırmak istedim. Gerçek bir ağabey gibiydi."

"BUGÜNLERE GELMEK KOLAY OLMADI"

"Bugünlere gelmek hiç kolay olmadı. Fildişi Sahili'nde daha akademiye girmeden önce sabah erken saatte kalkıp, tek başıma yırtık/delik kramponlarla çamurda antrenman yapıyordum. Bu sadece benim için geçerli değil, bu durumda olan çok kişiyiz. Bu yüzden çalışmaya devam daima devam etmek gerekiyor."

"BÜYÜK TRANSFER OLARAK DÖNDÜM"

"Sanırım Fenerbahçe'ye ilk kez 2017/18 sezonunda gelmiştim. Mali'den iki kişi gelmiştik. Rezerv takımla iki haftalık bir deneme süreci geçirdik ancak sonrasında olumlu bir geri dönüş alamadık. Yıllar sonra Fenerbahçe'ye bu kez büyük bir transfer olarak geri döndüm."

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 38 maçta süre bulan Dorgeles Nene, 11 gol attı ve 10 asist yaptı.