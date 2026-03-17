  • Dorgeles Nene'den hat-trick! Galibiyetin mimarı oldu
Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. hafa maçında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene attığı 3 golle galibiyetin mimarı oldu.

IHA17 Mart 2026 Salı 22:13
Fenerbahçe'nin Malili oyuncusu Dorgeles Nene, Gaziantep FK maçında hat-trick yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftası açılış maçında Fenerbahçe, evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerde Nene 3 gole imza attı. Mücadelenin 41. dakikasında Sidiki Cherif ile gelişen kontrada kaleciden seken topu filelere gönderen Nene, takımını 1-0 öne geçirdi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu 59 ve 79. dakikalarda savunma arkasına yaptığı koşularla fileleri havalandırmayı başardı. Nene, böylelikle sarı-lacivertli formayla ilk kez hat-trick yaptı.

Kadıköy'de oynanan son 2 iç saha maçında da gol sevinci yaşayan Nene, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Dorgeles Nene, 90 dakika sahada kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
