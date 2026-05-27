  • Dorgeles Nene'den sevindiren haber! İşte dönüş tarihi
Spor

Dorgeles Nene'den sevindiren haber! İşte dönüş tarihi

Fenerbahçe, çektiği ağrılar nedeniyle ameliyat edilen Malili futbolcu Dorgeles Nene'nin rehabilitasyon sürecinin başladığını duyurmuştu. Yıldız oyuncunun yeşil sahalar dönüş tarihi belli oldu.

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2026 Çarşamba 12:39
Fenerbahçe'nin Malili yıldızı Dorgeles Nene, bir süredir çektiği ağrılar nedeniyle ameliyat edilmişti.

Sarı-lacivertli kulübün resmi açıklaması doğrultusunda başarılı bir operasyon geçiren Nene'nin rehabilitasyon süreci başlamıştı.

Dailysports'ta yer alan habere göre Paris'te ameliyat edilen 23 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Bu doğrultuda Dorgeles Nene'nin ameliyatın ardından 2 aylık bir iyileşme süreci olacağı aktarıldı.

Yetenekli kanat oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 39 maçta 2.258 dakika süre aldı.

Bu mücadelelerde toplamda 11 kez ağları sarsan Nene, 10 kez de golü getiren pası kaydetti.

