Türk futbolunun dört büyüğü olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, son 10 yılda toplamda 1 milyar 609 milyon avro zarar etti. Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde, kulüp şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen finansal durum ve bağımsız denetçi raporlarından derlenen bilgilere göre dört kulüp (şirketler) kazandığından yüzde 32 daha fazla harcama yaptı. Söz konusu şirketlerin geliri 5 milyar 99 milyon avroya ulaşsa da gider kalemindeki toplam tutar 6 milyar 708 milyon avro oldu.

FENERBAHÇE LİSTENİN TEPESİNDE

En fazla zarar, 501,2 milyon avroyla (25 milyar TL) Fenerbahçe'de. Fenerbahçe sadece 1 sezon kâr elde etti ve 2023-24 sezonunda giderlerinden 17,4 milyon avro daha fazla gelire ulaştı. Diğer 9 sezonda zarara engel olamayan sarı-lacivertli kulüp, toplam 1 milyar 561 milyon avroluk gelir elde ederken kasasından 2 milyar 62 milyon avro çıktı. Fenerbahçe'nin 501 milyon avro zarar ettiği son 10 sezonun gelir-gider tablosu negatif şekilde gerçekleşti. Geride kalan 10 sezonun hiçbirinde denk bütçeyi tutturamayan Beşiktaş da 397 milyon avro (19 milyar TL) zarara uğradı.

G.SARAY BİR SEZON KÂR YAZABİLDİ

Galatasaray, 2023-24 sezonunda 41 milyon avroluk kâra ulaşsa da diğer 9 sezonda zarara uğramaktan kurtulamadı. Gelirlerinin toplamı 1 milyar 576 milyon avro, gider toplamı ise 1 milyar 966 milyon avro olarak gerçekleşti. Trabzonspor, 732 milyon avroluk gelirine karşın 1 milyar 52 milyon avro harcadı ve toplamda 320 milyon avroluk açık verdi. Bu dönemde G.Saray 14, Beşiktaş 7, Trabzonspor 4, F.Bahçe ise sadece 2 kupa kazanabildi. G.Saray 6, Beşiktaş 3, Trabzonspor 1 kez şampiyon olurken F.Bahçe bu başarıyı yaşayamadı.