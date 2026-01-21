Dört büyüklerden Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır hattında bulunan Türk bayrağına yönelik bir saldırı gerçekleşti.
Provokatif saldırının ardından tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.
Yaşanan olaya kayıtsız kalmayan Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'dan paylaşımlar geldi.
İşte o paylaşımlar:
Bayrak inmez! ���� pic.twitter.com/L1zoEx6zHj— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 20, 2026
