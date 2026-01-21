İSTANBUL 9°C / 5°C
Spor

Dört büyüklerden Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki

Nusaybin'de Türk bayrağına yönelik saldırının ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan tepki paylaşımları geldi.

21 Ocak 2026 Çarşamba 01:31
Dört büyüklerden Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır hattında bulunan Türk bayrağına yönelik bir saldırı gerçekleşti.

Provokatif saldırının ardından tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Yaşanan olaya kayıtsız kalmayan Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'dan paylaşımlar geldi.

İşte o paylaşımlar:

