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Spor

Dört büyüklerin kaleleri emin ellerde

Dört büyüklerin kalecileri Fernando Muslera, Dominik Livakovic, Mert Günok, Uğurcan Çakır sergiledikleri performanslarla sezon iyi bir başlangıç yaptılar.

21 Ekim 2024 Pazartesi 14:13 - Güncelleme:
Dört büyüklerin kaleleri emin ellerde
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Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un file bekçileri bu sezon sergiledikleri performansla dikkat çekiyor.

FERNANDO MUSLERA

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, bu sezon 12 maçta kaleyi korudu. Uruguaylı eldiven, bu maçlarda kalesinde 15 gol görürken, 4 maçta kalesini gole kapattı. Muslera, ligde maç başına yüzde 78'lik kurtarış yüzdesi yakaladı.

Muslera'nın Süper Lig'deki istatistikleri şu şekilde:

Yenilen gol: 8

Ceza sahası içinden yenilen gol: 7

Ceza sahası dışından yenilen gol: 1

Kurtarış: 28

Kurtarış (Ceza sahası içinden atılan şut): 14

Kurtarış (Ceza sahası dışından atılan şut): 13

Uzaklaştırılan top: 2

MERT GÜNOK

Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Mert Günok, bu sezon 12 karşılaşmada kaleyi korudu. Milli file bekçisi, bu karşılaşmalarda kalesinde 13 gole engel olamadı ve 5 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Mert Günok, ligde maç başına yüzde 79'luk kurtarış yüzdesine imza attı.

Mert Günok'un Süper Lig'deki istatistikleri şu şekilde:

Yenilen gol: 5

Ceza sahası içinden yenilen gol: 5

Ceza sahası dışından yenilen gol: 0

Kurtarış: 19

Kurtarış (Ceza sahası içinden atılan şut): 14

Kurtarış (Ceza sahası dışından atılan şut): 5

Uzaklaştırılan top: 2

DOMINIK LIVAKOVIC

Fenerbahçe'de geçen sezon performansıyla eleştirilen Dominik Livakovic de sezona iyi başlayan isimlerden biri oldu. Hırvat file bekçisi, bu sezon 14 maçta kalesinde 16 gole engel olamadı. Livakovic, 5 maçta ise kalesini gole kapattı. Livakovic, ligde yüzde 70'lik kurtarış yüzdesi yakaladı.

Dominik Livakovic'in bu sezon ligdeki istatistikleri şu şekilde:

Yenilen gol: 7

Ceza sahası içinden yenilen gol: 7

Ceza sahası dışından yenilen gol: 0

Kurtarış: 16

Kurtarış (Ceza sahası içinden atılan şut): 11

Kurtarış (Ceza sahası dışından atılan şut): 5

Uzaklaştırılan top: 1

UĞURCAN ÇAKIR

Trabzonspor'da şampiyonluk sezonundan sonraki performansıyla eleştirilen Uğurcan Çakır da sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan kalecilerden biri oldu. Milli file bekçisi bu sezon 14 maçta kalesinde 10 gol gördü. Uğurcan Çakır, 7 maçta kalesinde gole izin vermedi. Uğurcan, ligde yüzde 85'lik kurtarış yüzdesi yakaladı.

Uğurcan Çakır'ın Süper Lig'deki kurtarış yüzdesi şu şekilde:

Yenilen gol: 6

Ceza sahası içinden yenilen gol: 5

Ceza sahası dışından yenilen gol: 1

Kurtarış: 33

Kurtarış (Ceza sahası içinden atılan şut): 17

Kurtarış (Ceza sahası dışından atılan şut): 16

Uzaklaştırılan top: 7

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