İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2522
  • EURO
    53,3532
  • ALTIN
    6896.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dörtlü Final için parkeye çıkacak! Fenerbahçe Beko, Litvanya deplasmanında
Spor

Dörtlü Final için parkeye çıkacak! Fenerbahçe Beko, Litvanya deplasmanında

EuroLeague play-off serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko yarın deplasmanda Litevanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak. Sarı lacivertli ekip yarın parkeden galibiyetle ayrılması durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak. İşte detaylar...

AA7 Mayıs 2026 Perşembe 10:40 - Güncelleme:
Dörtlü Final için parkeye çıkacak! Fenerbahçe Beko, Litvanya deplasmanında
ABONE OL

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Normal sezonu 4. sırada tamamlayarak play-off'ta 5. sıradaki Zalgiris ile eşleşen Fenerbahçe Beko, seriye saha avantajıyla başladı.

Evinde oynadığı ilk maçı 89-78, ikinci maçı ise 86-74 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmandaki üçüncü karşılaşmadan 81-78 mağlubiyetle ayrıldı.

Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko, yarın parkeden galibiyetle ayrılması durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Zalgiris'in kazanması halinde ise Dörtlü Final'e yükselecek takımı belirleyecek serinin 5. ve son maçı, Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.