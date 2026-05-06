  • Dörtlü Final için parkeye çıkıyor! Fenerbahçe Beko'nun rakibi Zalgiris
Spor

Dörtlü Final için parkeye çıkıyor! Fenerbahçe Beko'nun rakibi Zalgiris

EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko bu akşam Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak. Sarı lacivertli ekip, rakibini mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirmeyi ve adını Dörtlü Final'e yazdırmayı hedefliyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2026 Çarşamba 11:07
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off serisi üçüncü maçında Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de oynanacak.

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti.

Eşleşmede ev sahibi avantajını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, evinde oynadığı ilk 2 maçı kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beko, rakibini yenerek seride durumu 3-0'a getirmeyi ve adını Dörtlü Final'e yazdırmayı hedefliyor.

Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı seride gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

