THY EuroLeague'de Final Four heyecanı başlıyor... Organizasyondaki tek temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Türk antrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimizin maçı TSİ 19.00'da; diğer finalistin belirleneceği Real Madrid-Olympiakos karşılaşması ise 22.00'de başlayacak.

Öte yandan temsilcimizin final bileti için sahaya çıkacağı mücadelenin öncesinde de birtakım istenmeyen olaylar yaşandı. Panathinaikos koçu Ergin Ataman ile maçın oynanacağı Berlin'de bulunan F.Bahçeli taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Koç Ataman'ın, takımıyla birlikte konakladığı otele giriş yaptığı sırada gurbetçi bazı F.Bahçe taraftarları, deneyimli hocanın aleyhinde tezahürat yaptı. Taraftarlara küfreden Ataman, karşı taraftan da aynı tepkiyle karşılaştı. Yaşanan gerginlik sırasında Alman polisinin Ataman'ı yere düşürdüğü; Yunan basını, EuroLeague yönetimi ve Yunanistan'ın Berlin Konsolosu'nun otele gelerek Ataman'ı ziyaret ettiği öğrenildi. Alman polisi ve EuroLeague yönetimi; Pana ve Ataman'dan özür diledi. Yarınki maç için güvenlik endişeleri bulunduğu belirtilirken; Türk büyükelçisinin oteli ziyaret ettiği öğrenildi.