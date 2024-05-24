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Spor

Dörtlü Final'de nefesler tutuldu! Ergin Ataman'ın takımı Fenerbahçe Beko'ya karşı

Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile Final Four'da mücadele edecek. Maçtan önce tansiyonun yüksek olmasının müsabakayı nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

Akşam24 Mayıs 2024 Cuma 09:04 - Güncelleme:
Dörtlü Final'de nefesler tutuldu! Ergin Ataman'ın takımı Fenerbahçe Beko'ya karşı
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THY EuroLeague'de Final Four heyecanı başlıyor... Organizasyondaki tek temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Türk antrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimizin maçı TSİ 19.00'da; diğer finalistin belirleneceği Real Madrid-Olympiakos karşılaşması ise 22.00'de başlayacak.

Öte yandan temsilcimizin final bileti için sahaya çıkacağı mücadelenin öncesinde de birtakım istenmeyen olaylar yaşandı. Panathinaikos koçu Ergin Ataman ile maçın oynanacağı Berlin'de bulunan F.Bahçeli taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Koç Ataman'ın, takımıyla birlikte konakladığı otele giriş yaptığı sırada gurbetçi bazı F.Bahçe taraftarları, deneyimli hocanın aleyhinde tezahürat yaptı. Taraftarlara küfreden Ataman, karşı taraftan da aynı tepkiyle karşılaştı. Yaşanan gerginlik sırasında Alman polisinin Ataman'ı yere düşürdüğü; Yunan basını, EuroLeague yönetimi ve Yunanistan'ın Berlin Konsolosu'nun otele gelerek Ataman'ı ziyaret ettiği öğrenildi. Alman polisi ve EuroLeague yönetimi; Pana ve Ataman'dan özür diledi. Yarınki maç için güvenlik endişeleri bulunduğu belirtilirken; Türk büyükelçisinin oteli ziyaret ettiği öğrenildi.

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