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Spor

Dörtlü finale yükselen ikinci takım Fenerbahçe Medicana

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe Medicana rakibi Bahçelievler Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti ve dört final biletini kapan ikinci takım oldu.

12 Şubat 2025 Çarşamba 15:57 - Güncelleme:
Dörtlü finale yükselen ikinci takım Fenerbahçe Medicana
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Fenerbahçe Medicana, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Sarı-lacivertliler, Eczacıbaşı Dynavit'in ardından organizasyonda dörtlü finale yükselen ikinci takım oldu.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Selçuk Görmen, İbrahim Acar

Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Meliha Diken, Vuchkova, Drca, Fedorovtseva (Özlem Güven, Arelya Karasoy)

Bahçelievler Belediyespor: Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Inneh, Baird, Özge Nur Çetiner (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Almodovar, Merve Tanyel, Simay Gazi, Sabriye Dikmen)

Setler: 25-13, 25-20, 25-13

Süre: 69 dakika

  • fenerbahçe medicana
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