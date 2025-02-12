Dörtlü finale yükselen ikinci takım Fenerbahçe Medicana

Fenerbahçe Medicana, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.
Sarı-lacivertliler, Eczacıbaşı Dynavit'in ardından organizasyonda dörtlü finale yükselen ikinci takım oldu.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Selçuk Görmen, İbrahim Acar
Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Meliha Diken, Vuchkova, Drca, Fedorovtseva (Özlem Güven, Arelya Karasoy)
Bahçelievler Belediyespor: Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Inneh, Baird, Özge Nur Çetiner (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Almodovar, Merve Tanyel, Simay Gazi, Sabriye Dikmen)
Setler: 25-13, 25-20, 25-13
Süre: 69 dakika