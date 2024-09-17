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Spor

Dörtlü Turnuva şampiyonu U16 Milli Takımı

U16 Milli Takımı, Kayseri'de düzenlenen dörtlü turnuva ikinci maçında Danimarka'yı 4-2 mağlup etti.

IHA17 Eylül 2024 Salı 12:44 - Güncelleme:
Dörtlü Turnuva şampiyonu U16 Milli Takımı
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Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sahalarında oynanan mücadelede Milli Takımın gollerini 22 ile 45. dakikalarda Mustafa Duru, 37. dakikada Adnan Efe Fettahoğlu ve 48. dakikada Hasan Mert Tuncel atarken, Danimarka'nın gollerini 11. dakikada Malthe Mortensen ve 74. dakikada Omran Khatar kaydetti.

Turnuvanın diğer maçında Portekiz ile Romanya 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından U16 Milli Takımı, son maçlar öncesinde aldığı iki galibiyetle turnuvayı lider olarak bitirmeyi garantiledi. Ay-yıldızlılar Romanya, Danimarka ve Portekiz'in mücadele ettiği turnuvada şampiyon oldu.

Son maçlar, 18 Eylül Çarşamba günü Türkiye-Portekiz ve Danimarka-Romanya arasında oynanacak.

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