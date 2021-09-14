Dortmund, Beşiktaş maçına 6 eksikle geldi

AA 14 Eylül 2021 Salı 15:12 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 15:12

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Almanya'nın Borussia Dortmund takımı, İstanbul'a geldi.

Almanya'nın Dortmund kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ve yöneticilerin de bulunduğu sarı-siyahlı kafile, buradan konaklayacağı otele geçti.

Dortmund ekibinin kafilesinde Beşiktaş ile gençler liginde mücadele edecek takım da yer aldı.

Öte yandan Borussia Dortmund'un sosyal medya hesabından "Merhaba Beşiktaş" mesajı paylaşıldı. Beşiktaş Kulübü de bu mesaja, Almanca "Hoş geldiniz" şeklinde karşılık verdi.

Beşiktaş-Borussia Dortmund karşılaşması, yarın saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak.

6 EKSİKLE GELDİLER

Dortmund'da 6 futbolcunun sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadığı belirtildi. Alman takımında Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schulz ve Schmelzer İstanbul'a getirilmedi.

Dortmund'un Beşiktaş maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor.

Manuel Akanji, Jude Bellingham, Julian Brandt, Mahmoud Dahoud, Raphael Guerreiro, Erling Haaland, Marwin Hitz, Mats Hummels, Reinier, Ansgar Knauff, Gregor Kobel, Donyell Malen, Thomas Meunier, Youssoufa Moukoko, Marin Pongracic, Felix Passlack, Marco Reus, Luca Unbehaun, Axel Witsel, Marius Wolf.