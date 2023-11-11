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Spor

Dortmund deplasmanda kayıp!

Bundesliga'da Borussia Dortmund, Stuttgart'a konuk oldu. Karşılaşmayı deplasman ekibi Dortmund, 2-1 kaybetti.

11 Kasım 2023 Cumartesi 19:40 - Güncelleme:
Dortmund deplasmanda kayıp!
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Almanya 1. Bundesliga'nın 11. haftasında Stuttgart ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. MHPArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Stuttgart 2-1'lik skorla kazandı.

Stuttgart, 11. dakikada Chris Fuhrich ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Dortmund, geçen sezonun gol kralı Niklas Füllkrug ile 36. dakikada öne geçti.

Ev sahibi ekip, 42. dakikada Deniz Undav'ın golüyle soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golü 83. dakikada Serhou Guirassy kaydetti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Stuttgart, Dortmund'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Stuttgart, 24 puana yükseldi. Dortmund 21 puanda kaldı.

Stuttgart, ligde bir sonraki haftada Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek. Dortmund sahasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek.

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