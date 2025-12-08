İSTANBUL 11°C / 8°C
Dortmund evinde hata yapmadı

Borussia Dortmund, Brandt ve Schlotterbeck'in golleriyle Hoffenheim'ı 2-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti.

8 Aralık 2025 Pazartesi 00:05 - Güncelleme:
Dortmund evinde hata yapmadı
Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hoffenheim'ı konuk etti. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund, 2-0 kazanmayı başardı.

Karşılaşmada Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Julian Brandt ve 60. dakikada Nico Schlotterbeck kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 28 puana ulaşan Dortmund, haftayı 3. sırada tamamladı. Bundesliga'da 6 maç sonra mağlup olan Hoffenheim, 23 puanla 5. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Dortmund, Freiburg deplasmanında mücadele edecek. Hoffenheim, Hamburg'u ağırlayacak.

