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  • Dortmund, final kapısını araladı! Almanya'da PSG'yi tek golle geçtiler
Spor

Dortmund, final kapısını araladı! Almanya'da PSG'yi tek golle geçtiler

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain, Almanya'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini Niclas Füllkrug'un 36. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.n

AA1 Mayıs 2024 Çarşamba 23:59 - Güncelleme:
Dortmund, final kapısını araladı! Almanya'da PSG'yi tek golle geçtiler
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, sahasında Fransa ekibi Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı finalinde Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta PSG'yi konuk etti.

Ev sahibi ekip, 36. dakikada Niclas Füllkrug'un attığı golle 1-0 öne geçti.

PSG, ikinci devrede girdiği net pozisyonlardan yararlanamadı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Borussia Dortmund, rövanş öncesi avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı, 7 Mayıs Salı günü Paris'te oynanacak ve finale yükselen taraf belli olacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kalmıştı.

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