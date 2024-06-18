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Spor

Dortmund kırmızı beyaza boyandı! Milli maç öncesi büyük coşku

A Milli Futbol Takımı bu akşam EURO 2024'ün ilk maçına Gürcistan karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Maça saatler kala Dortmund sokaklarını dolduran Türk taraftarlar şehri kırmızı beyaza boyadı. İşte o görüntüler....

IHA18 Haziran 2024 Salı 14:26 - Güncelleme:
Dortmund kırmızı beyaza boyandı! Milli maç öncesi büyük coşku
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A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayacağı Gürcistan maçı öncesinde Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdi.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, TSİ 19.00'da BVB Dortmund Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Türk taraftarlar, KleppingStrabe'de toplandı. Burada binlerce Türk taraftarı meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek oldu. Sokakları kırmızı-beyaza çeviren taraftarlar, daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.

İşte o görüntüler:

Almanya ve çevre ülkelerde yaşayan, Türkiye'den de maça gelen taraftarlar, ay-yıldızlıların Gürcistan'ı mağlup edeceklerini söyledi.

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