İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2025 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dortmund, Leverkusen deplasmanında kazandı
Spor

Dortmund, Leverkusen deplasmanında kazandı

Bundesliga'nın 12. haftasında Borussia Dortmund, Anselmino ve Adeyemi'nin golleriyle Bayer Leverkusen'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

HABER MERKEZİ29 Kasım 2025 Cumartesi 22:49 - Güncelleme:
Dortmund, Leverkusen deplasmanında kazandı
ABONE OL

Almanya Bundesliga'nın 12. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

BayArena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund, 2-1'lik skorla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri, 41. dakikada Aaron Anselmino ile 65. dakikada Karim Adeyemi kaydetti.

Bayer Leverkusen'in tek golünü ise 83. dakikada Christian Kofane attı.

Niko Kovac'ın ekibi Borussia Dortmund, ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

SALİH ÖZCAN KADRODA YER ALMADI

Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, puanını 25'e yükseltti. Bayer Leverkusen, 23 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki maçında Borussia Dortmund, Hoffenheim'i ağırlayacak. Bayer Leverkusen, Augsburg deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.