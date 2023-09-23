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Spor

Dortmund, Marco Reus ile güldü

Bundesliga 5. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund evinde Wolfsburg'u ağırladı. Sarı siyahlı ekip Marco Reus'un attığı golle karşılaşmayı 1-0 galip tamamladı.

23 Eylül 2023 Cumartesi 18:29 - Güncelleme:
Dortmund, Marco Reus ile güldü
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Bundesliga 5. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund Signal Iduna Park'ta konuk ettiği Wolfsburg'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Borussia Dortmund'a 3 puanı getiren golü 68. dakikada Marco Reus kaydetti.

Borussia Dortmund forması giyen Milli futbolcumuz Salih Özcan'da karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Borussia Dortmund bu galibiyetle beraber puanını 11'e çıkartırken, Wolfsburg 9 puanda kaldı.

Borussia Dortmund bir sonraki karşılaşmasında Hoffenheim'e konuk olurken, Wolfsburg sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek

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