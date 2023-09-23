Dortmund, Marco Reus ile güldü

Bundesliga 5. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund Signal Iduna Park'ta konuk ettiği Wolfsburg'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Borussia Dortmund'a 3 puanı getiren golü 68. dakikada Marco Reus kaydetti.
Borussia Dortmund forması giyen Milli futbolcumuz Salih Özcan'da karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Borussia Dortmund bu galibiyetle beraber puanını 11'e çıkartırken, Wolfsburg 9 puanda kaldı.
Borussia Dortmund bir sonraki karşılaşmasında Hoffenheim'e konuk olurken, Wolfsburg sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek