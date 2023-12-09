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Spor

Dortmund, RB Leipzig'i geçemedi

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Borussia Dortmund, RB Leipzig ile kozlarını paylaştı. Marco Rose'nin ekibi RB Leipzig, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

9 Aralık 2023 Cumartesi 23:47 - Güncelleme:
Dortmund, RB Leipzig'i geçemedi
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Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Edin Terzic'in ekibi Borussia Dortmund ile Marco Rose'nin yönetimindeki RB Leipzig karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip RB Leipzig 3-2 kazanırken golleri; 32. dakikada Rami Bensebaini kendi kalesine, 54. dakikada Christoph Baumgartner ve 90+1'de Yussuf Poulsen kaydetti.

Ev sahibi Borussia Dortmund'un gollerini 45+6'da Niklas Süle ve 90+3'te Niclas Füllkrug kaydederken, Mats Hummels 15. dakikada kırmızı kart gördü.

Dortmund'da maça ilk 11'de başlayan Salih Özcan 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte RB Leipzig puanını 29'a yükseltirken, Borussia Dortmund 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Leipzig evinde Hoffenheim'i konuk ederken, Dortmund deplasmanda Augsburg ile karşılaşacak.

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