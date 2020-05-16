Dortmund - Schalke CANLI

16 Mayıs 2020 Cumartesi 16:32 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 16:45

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 13 Mart’ta askıya alınan Bundesliga ve Bundesliga 2 bugün kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 26. haftasının ilk gününde 6 maç oynanacak. Haftanın en önemli karşılaşması ise Ruhr derbisi olacak. Borussia Dortmund ezeli rakibi Schalke 04’ü Signal Iduna Park’ta konuk edecek.

Saat 16.30'a başlayan Dortmund - Schalke maçı S Sport 2'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı canlı skor olarak Star.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

BORUSSIA DORTMUND: 0 - SCHALKE 04: 0

İLK 11'LER

Schalke 04'te forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak maç kadrosunda yer almıyor. Diğer Türk futbolculardan Suat Serdar ilk 11'de, Ahmed Kutucu ve Levent Mercan ise yedekler arasında.

Takımların maç kadroları şöyle:

BORUSSİA DORTMUND: Roman Bürki, Lukasz Piszczek, Mats Hummels, Manuel Akanji, Achraf Hakimi, Mahmoud Dahoud, Thomas Delaney, Raphael Guerreiro, Julian Brandt, Thorgan Hazard, Erling Haaland

Yedekler: Marwin Hitz, Leonardo Balerdi, Mateu Morey, Marcel Schmelzer, Jadon Sancho, Mario Götze, , Chris Führich, Giovanni Reyna, Tobias Raschl

SCHALKE 04:Marcus Schubert, Jean-Clair Todibo, Salif Sane, Matija Nastasic, Jonjoe Kenny, Suat Serdar, Weston McKennie, Bastian Oczipka, Daniel Caligiuri, Amine Harit, Benito Raman

Yedekler: Alexander Nübel, Juan Miranda, Timo Becker, Guido Burgstaller, Alessandro Schöpf, Levent Mercan, Michael Gregoritsch, Rabbi Matondo, Ahmed Kutucu