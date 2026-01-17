İSTANBUL 5°C / 2°C
Dortmund, St. Pauli karşısında son nefeste kazandı

Borussia Dortmund, St. Pauli karşısında 2-0 öne geçtiği maçta skora denge gelmesine rağmen son dakikada penaltıdan bulduğu golle sahadan galip ayrıldı.

17 Ocak 2026 Cumartesi 21:22
Almanya 1. Bundesliga'nın 18. haftasında Borussia Dortmund ile St.Pauli karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Borussia Dortmund, 45+1. dakikada Julian Brandt ve 54. dakikada Karim Adeyemi'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

St.Pauli, 62. dakikada James Sands ve 72. dakikada Ricky Jade Jones ile eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip, 90+5. dakikada Emre Can'ın penaltı golüyle kazandı.

SALİH ÖZCAN SON 7 DAKİKA OYNADI

Dortmund forması giyen milli oyuncumuz Salih Özcan, 83. dakikada oyuna dahil oldu.

BAYERN MÜNİH'İ 8 PUAN GERİDEN TAKİP!

Ligde oynadığı son 5 maçının 3'ünü kazanan Dortmund, puanını 39 yaptı ve Bayern Münih'i 8 puan geriden takibini sürdürdü.

Lig sonuncusu St.Pauli ise 12 puanda kaldı.

Dortmund, gelecek hafta Union Berlin'e konuk olacak. St.Pauli ise Hamburg ile derbi maçına çıkacak.

