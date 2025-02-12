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Spor

Dortmund tur avantajını 3 golle aldı

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında konuk olduğu Sporting'i 3-0 mağlup etti.

Haber Merkezi12 Şubat 2025 Çarşamba 01:41 - Güncelleme:
Dortmund tur avantajını 3 golle aldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Sporting ile Borussia Dortmund, Jose Alvalade'de karşı karşıya geldi. Borussia Dortmund, deplasmanda oynadığı maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Sehrou Guirassy, 68. dakikada Pascal Gross ve 82. dakikada Karim Adeyemi attı.

Borussia Dortmund, bu sonuçla birlikte yeni teknik direktörü Niko Kovac ile ilk galibiyetini elde etti.

Dortmund, rövanş karşılaşmasında Sporting'i gelecek hafta sahasında konuk edecek. İki takım arasındaki maç, 19 Şubat Çarşamba günü Almanya'da oynanacak.

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