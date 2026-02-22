İSTANBUL 8°C / 3°C
Spor

Dortmund uzatmada puanı kurtardı

Leipzig'in 2-0 öne geçtiği maçta Dortmund, son dakikalarda bulduğu golle 2-2'lik beraberliği yakaladı. Bu sonuçla sarı-siyahlıların 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

22 Şubat 2026 Pazar 00:36
Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Leipzig, Borussia Dortmund'u konuk etti.

Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Leipzig'in gollerini 20 ve 39. dakikalarda Christoph Baumgartner kaydetti.

Dortmund'a beraberliği getiren golleri ise 50. dakikada kendi kalesine Romulo ve 90+5'te Fabio Silva attı.

Bu sonuçla birlikte 2. sıradaki Dortmund, 52 puana ulaştı. 41 puana ulaşan Leipzig ise 5. sırada konumlandı.

Öte yandan Dortmund'un 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Ligde bir sonraki hafta Leipzig, Hamburg'a konuk olacak. Dortmund ise Bayern Münih'i konuk edecek.

