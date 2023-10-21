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Spor

Dortmund, Werder Bremen'i tek golle geçti

Almanya Bundesliga'da 8. haftanın açılış karşılaşmasında Borussia Dortmund, evinde Werder Bremen'i ağırladı. Sarı siyahlı ekip Julian Brandt'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

21 Ekim 2023 Cumartesi 00:18 - Güncelleme:
Dortmund, Werder Bremen'i tek golle geçti
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Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Dortmund, sahasında Werder Bremen'i konuk etti.

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmayı Dortmund tek golle kazanarak maç fazlasıyla zirveye yükseldi.

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken maçta dakikalar 67'yi gösterdiğinde Julian Brandt, Emre Can'ın asistinda topu filelerle buluşturarak takımına üç puanı getiren isim oldu.

Mücadelede Milli oyuncumuz Salih Özcan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Dortmund üst üste 5. galibiyetini alarak namağlup şekilde ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Werder Bremen ise 6 puanda kalarak üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

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