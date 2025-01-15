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Spor

Dortmund'da gündem Nuri Şahin! Görevine son verilecek mi?

Son olarak Bundesliga'nın 17. haftasında deplasmanda Holstein Kiel'e 4-2'lik skorla mağlup olan Borussia Dortmund'da gündem Nuri Şahin oldu. Alman ekibi, alınan kötü sonuçların ardından genç teknik direktör ile yollarını ayırıyor.

Haber Merkezi15 Ocak 2025 Çarşamba 23:38 - Güncelleme:
Dortmund'da gündem Nuri Şahin! Görevine son verilecek mi?
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Bundesliga'da küme düşme adayı olarak gösterilen Holstein Kiel'e deplasmanda 4-2 mağlup olan Borussia Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin'in görevine son veriliyor.

Bundesliga'da 17 maçta topladığı 25 puanla 9. sırada yer alan sarı-siyahlılarda Nuri Şahin'in çabası yeterli olmadı.

NURİ ŞAHİN DEPREMİ

Bild'in haberine göre Borussia Dortmund Sportif Direktörü Lars Ricken, alınan kötü sonuçların ardından Nuri Şahin'in görevine son vermek istiyor.

İspanyol basınında yer alan iddiaya göre ise Nuri Şahin'in yerine teknik direktör olarak seçilmesi beklenen isim Erik ten Hag olacak.

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