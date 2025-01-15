Bundesliga'da küme düşme adayı olarak gösterilen Holstein Kiel'e deplasmanda 4-2 mağlup olan Borussia Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin'in görevine son veriliyor.

Bundesliga'da 17 maçta topladığı 25 puanla 9. sırada yer alan sarı-siyahlılarda Nuri Şahin'in çabası yeterli olmadı.

NURİ ŞAHİN DEPREMİ

Bild'in haberine göre Borussia Dortmund Sportif Direktörü Lars Ricken, alınan kötü sonuçların ardından Nuri Şahin'in görevine son vermek istiyor.

İspanyol basınında yer alan iddiaya göre ise Nuri Şahin'in yerine teknik direktör olarak seçilmesi beklenen isim Erik ten Hag olacak.