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Spor

Dortmund'da Moukoko'dan kötü haber

Borussia Dortmund'un 16 yaşındaki futbolcusu Youssoufa Moukoko sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

AA05 Nisan 2021 Pazartesi 16:28 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 16:28
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BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen 16 yaşındaki Youssoufa Moukoko sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Moukoko'nun ayak bağlarındaki sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalan bölümünde oynamayacağı belirtildi.

Moukoko mart ayında Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'na çağrılmış ve burada antrenmanda sakatlanmıştı.

Kamerun asıllı futbolcu 16 yaşından bir gün almışken 21 Kasım'da Borussia Dortmund'un deplasmanda Hertha Berlin ile oynadığı maçta 85. dakikada oyuna girerek Bundesliga'da forma giyen en genç futbolcu unvanını elde etmişti.

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