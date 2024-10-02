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Spor

Dortmund'dan Şampiyonlar Ligi'ne damga vuracak skor

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Celtic'i 7-1 mağlup etti. Nuri Şahin'in ekibi Dortmund, Devler Ligi'ne ikide iki ile başladı.

2 Ekim 2024 Çarşamba 00:00 - Güncelleme:
Dortmund'dan Şampiyonlar Ligi'ne damga vuracak skor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Borussia Dortmund, sahasında Celtic ile karşı karşıya geldi. Dortmund Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 7-1'lik skorla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Emre Can, 11, 29 ve 42'de Karim Adeyemi ve 40'ta penaltıdan ve 66. dakikada Sehrou Guirassy ile 79. dakikada Felix Nmecha attı. Celtic'in tek golü 9. dakikada Daizen Maeda'dan geldi.

Borussia Dortmund taraftarları, bu karşılaşmada UEFA'yı protesto etti. Dortmund tribünlerinde "Mafya UEFA" pankartı açıldı. Bu pankartın altında ise, "Siz sporu umursamıyorsunuz, sizin tek umursadığınız şey para!" sözleri yer aldı.

Bu sonucun ardından Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, Devler Ligi'nde sezona ikide iki ile başladı ve puanını 6 yaptı. Celtic, 3 puanda kaldı.

Dortmund, Devler Ligi'ndeki bir sonraki haftada Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Celtic, Atalanta ile İtalya'da karşı karşıya gelecek.

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