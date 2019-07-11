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Dorukhan an meselesi

Beşiktaşlı futbolcu için daha önce bonuslarla 8 milyon euroya kadar çıkan Udineseli yöneticiler, Kartal geri adım atmayınca 10 milyon €’yu kabul etti. Transfer her an resmen açıklanabilir.

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DORUKHAN Toköz’ün Udinese transferinde mutlu sona ulaşıldığı ileri sürüldü. İtalyan La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre daha önce Beşiktaşlı oyuncu için 7 milyon euro + 1 milyon euro da bonus teklifinde bulunan Udinese, Siyah-Beyazlılar’ın geri adım atmaması üzerine fiyat artırımına gitti. Son olarak Beşiktaş’ın istediği 10 milyon euroyu vermeyi kabul eden İtalyanlar, böylece transferi gerçekleştirdi.

MENAJER ERGEZEN DOĞRULADI

Dorukhan’ın menajeri Necdet Ergezen de “Udinese, Beşiktaş’ın istediği rakama çıktı. Sanırım kısa sürede bu transfer olumlu bir şekilde noktalanacak” açıklamasını yaptı. Beşiktaş’a geçen sezon Eskişehirspor’dan 150 bin euroya transfer olan 23 yaşındaki oyuncu önce Kartal’da ilk 11’in değişmezi olmuş, 25 maçta 3 gol 3 asistle oynamış, ardından A Milli Takım’da da kendisine yer bulmuştu. Dorukhan, Ay-Yıldızlı ekipte de 5 maçta oynadı ve rakip filelere 1 gol gönderdi.

15 Temmuz ile ilgili bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

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