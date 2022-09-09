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Spor

Dorukhan Toköz, ameliyatın ardından Trabzon'a geldi

Trabzonspor'da yaşadığı sakatlık sonrası İstanbul'da ameliyat olan Dorukhan Toköz, Trabzon'a döndü.

DHA9 Eylül 2022 Cuma 18:11 - Güncelleme:
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Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçında sakatlanması sonucu İstanbul'da ameliyat olan Dorukhan Toköz, Trabzon'a döndü.

Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçında sakatlanarak kaldırıldığı hastanede sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla ameliyat oldu. Bir süre İstanbul'da tedavi gören oyuncu bugün hava yoluyla Trabzon'a döndü. Başarılı oyuncuyu Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri Zafer Göktaş ve Kemal Ertürk havalimanında karşılayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, tedavisini Trabzon'da sürdürecek olan oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığını açıklamıştı.

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