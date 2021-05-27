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Spor

Dorukhan Toköz Avrupa yolcusu! Sürpriz transfer

Beşiktaş'ta çifte kupalı şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Dorukhan Toköz için Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille'in transfer için devrede olduğu iddia edildi. Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Lille'e Dorukhan'ın çok yakın olduğu belirtildi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 19:15 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 19:15
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Fransa Ligue 1'de forma giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın ardından Fransız ekibi Lille'e bir Türk daha gidiyor. Sport.fr'nin Le Petit Lillois'e dayandırdıığı habere göre Ligue 1 şampiyonu Lille, Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün peşinde. Haberde 25 yaşındaki futbolcunun Lille'e yakın olduğu belirtildi.

"DORUKHAN'IN LİLLE'E GELMESİNİ İSTERİM"

Fransız ekibinde forma giyen milli yıldızımız Burak Yılmaz, sezon içerisinde Fransız basınına yaptığı açıklamada "Dorukhan'ın Lille'e gelmesini isterim" diyerek milli takımdaki arkadaşına mesaj göndermişti.

BU SEZON 37 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş ile sözleşmesi Haziran ayının sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz, Süper Lig, kupa ve Avrupa olmak üzere toplam 37 maçta forma giydi. Başarılı orta saha oyuncusunun adı Süper Lig'den Fenerbahçe ile de anılmakta.

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