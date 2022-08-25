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Spor

Dorukhan Toköz: Ayağa kalkacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Kopenhag ile golsüz berabere kalarak turnuvaya veda eden Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Ağustos 2022 Perşembe 00:29 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Dorukhan Toköz, Trabzonspor'un Kopenhag ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinin ardından konuştu.

Turu geçmeyi hak ettiklerini söyleyen Dorukhan, "Çok istedik. Maça çok iyi başladık. Fırsatları değerlendirsek çok farklı olurdu. Tüm takım çok üzgün. Hak etmiştik. İyi oynadık. Pozisyonlar bulduk. Sadece çok üzgünüz." dedi.

Maçın başında Djaniny'nin kaçırdığı gole değinen Dorukhan, "Gol olsa farklı şeyler olacaktı, farklı sonuç alacaktı. Djaniny'nin canı sağ olsun. Futbolunda içinde var. Çok üzgünüz. UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağız. Ayağa kalkacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

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