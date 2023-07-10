Dorukhan Toköz: Bjelica, benim sevdiğim oyunu oynatıyor

Trabzonspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, beIN Sports'a özel bir röportaj verdi.

Yorucu bir kamp yaşadıklarını söyleyen Dorukhan, "Kamp yorucu geçiyor, hiç yalan söylemeyeyim. Bir hazırlık maçı oynadık ama maça çıkarken de yorgunduk. Tempo yüksek, gerçekten ağır çalışıyoruz. Bjelica hakkında söyleyebileceğim her şey pozitif. Hocamız çok hırslı ve bunun sahaya yansımasını istiyor. Benim en sevdiğim oyun da bu. Sert oynanan, çabuk oynanan, dikine oynanan... Topu kaybettiğimiz yerde kaparsak biraz daha hızlı oynarız. Hocamız da bunu istiyor." dedi.

Yaşadığı ağır sakatlıklar hakkında da konuşan milli oyuncu, "Beşiktaş'ta yaşadığım ilk sakatlıkta bir daha futbola dönemeyeceğimi söylemişti birkaç doktur. Ben ondan sonra 2 tane şampiyonluk yaşadım, milli takımda formamı aldım. Geçen sezon yaşadığım sakatlıktan biraz erken döndüm, psikolojik olarak bu sezona daha iyi girmek için yaptım bunu. Sakatlık gerçekten çok zor, yediğiniz yemekten bile keyif alamıyorsunuz." sözlerini sarf etti.

Genç yıldız Arda Güler'in Real Madrid'e transferini yorumlayan Dorukhan, "Genç kardeşlerimiz neden oynamasın? Daha yeni genç kardeşimiz Arda transfer oldu. İnşallah hepsi onun gibi başarılı olup Avrupa'ya giderler. Arda Güler'i çok seviyorum. Çok efendi bir çocuk ve çok büyük bir yetenek. İnanılmaz bir gurur. "İleride" dememize izin vermeden şimdiden Real Madrid'e gitti. Ben ondan çok umutluyum. İnşallah her şey çok daha iyi olur onun için." ifadelerini kullandı.

Son olarak Avrupa'ya transfer olup olmayacağı hakkındaki soruyu yanıtlayan Dorukhan Toköz, "21 yaşındayken dünyanın en büyük kulüpleri beni istiyordu. Beni izlemeye geldikleri maçta kıkırdağım koptu. Nasip olmadı. Her oyuncu orada oynamak ister ama biraz hevesim kırıldı gibi. Türkiye'de kalsam daha iyi olacak diye düşünmeye başladım." dedi.