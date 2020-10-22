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Spor

Dorukhan Toköz cephesinden Beşiktaş cevabı

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Dorukhan Toköz hakkında ayrılık iddiaları çıkmıştı. Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'tan konu hakkında açıklama geldi.

22 Ekim 2020 Perşembe 22:31 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 22:33
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Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve geleceği hakkında birçok söylenti bulunan Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut açıklamalarda bulundu.

"CEVAP VERMEK BANA YAKIŞMAZ"

Bulut, A Spor'a yaptığı açıklamada başka bir takımla görüşme yapmadıklarını söylerken, "Ahmet Nur Çebi'nin Dorukhan ile ilgili açıklamalarına cevap vermek bana yakışmaz. Başkan Dorukhan'ı seviyordur. Beşiktaş dışında hiçbir takımla görüşmedik. Emre Kocadağ ile görüşmeler devam ediyor, yakında sonuçlanacak." dedi.

Beşiktaş Başkanı geçtiğimiz gün Dorukhan için, "Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ta top oynamak istiyorsa sözleşme imzalayacaktır. Oynamak istemiyorsa da Allah yolunu açık etsin." ifadelerini kullanmıştı.

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