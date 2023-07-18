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Spor

Dorukhan Toköz İstanbul'a geri dönüyor! Görüşme gerçekleşti

Milli futbolcu Dorukhan Toköz kulübü Trabzonspor'dan ayrıldı. Başarılı futbolcu için Başakşehir ve Beşiktaş'ın devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar...

18 Temmuz 2023 Salı 08:25 - Güncelleme:
Dorukhan Toköz İstanbul'a geri dönüyor! Görüşme gerçekleşti
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Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bildirimde 1 yıl daha mukavelesi bulunan tecrübeli futbolcuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği ifade edildi. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Trabzonspor'a giden ve 2 sezon bordo mavililerde forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun yeniden İstanbul'a dönmeye hazırlandığı, menajerinin Başakşehir ile görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ İDDİASI

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS ise Dorukhan Toköz'ün bir diğer talibinin eski takımı Beşiktaş olduğunu iddia etti. Habere göre, milli futbolcunun gönlü tekrardan siyah beyazlı formayı giymek.

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