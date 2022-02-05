İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2022 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dorukhan Toköz: Kendi adıma ve takım adına mutluyum
Spor

Dorukhan Toköz: Kendi adıma ve takım adına mutluyum

Süper Lig'in 24. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

5 Şubat 2022 Cumartesi 18:41 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 18:41
ABONE OL

Trabzonsporlu Dorukhan Toköz, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Dorukhan Toköz, "Kendi adıma mutluyum. Bundan daha önemlisi kazanmamız. Zor bir maç oldu. Hocamız 'İyi defans yapan takım şampiyon olur' diyor. Biz de iyi defans yaptık ve gol yemedik. Kendi adıma ve takım adına mutluyum." dedi.

Marek Hamsik'in olmaması hakkında gelen soruya yanıt veren Dorukhan Toköz, "Marek Hamsik çok büyük bir futbolcu. Onunla oynadığımızda, daha çok topa sahip olup, daha iyi oynuyoruz. Kim oynarsa oynasın, elinden geleni yapıyor. Biz takım olarak iyiyiz. Tabii ki Hamsik'in yokluğunu hissediyoruz ama onun yokluğunu aratmamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.