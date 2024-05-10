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Spor

Dorukhan Toköz, Trabzonspor'a haber gönderdi! ''Geri dönmek istiyorum''

Trabzonspor'dan ayrılarak Adana Demirspor'a giden 27 yaşındaki başarılı futbolcu Dorukhan Toköz menajerler aracılığıyla Karadeniz ekibine haber gönderdi. Başarılı orta saha oyuncusu geri dönmek istediğini Trabzonspor'a iletti. İşte detaylar...

10 Mayıs 2024 Cuma 13:04 - Güncelleme:
Dorukhan Toköz, Trabzonspor'a haber gönderdi! ''Geri dönmek istiyorum''
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Adana Demirsporlu Dorukhan Toköz, yeniden Trabzonspor'a geri dönmek istiyor.

Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunda Beşiktaş'tan transfer ettiği Dorukhan Toköz, 2023-2024 sezonunun başında Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı.

Bordo-mavili forma altında 2 sezon boyunca 41 resmi maça çıkan Dorukhan, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

MENAJERİ ARACILIĞIYLA İLETTİ

Mücadeleci ruhu ve oyunuyla taraftarların sevgilisi haline gelen Toköz, hafızalara kazındı.

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Adana Demirspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda 22 karşılaşmada forma giydi ve sadece 1 asistlik katkıda bulundu.

Bu performans, Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrılma ihtimalini gündeme getirdi. Oyuncunun menajeri aracılığıyla dönmek istediğini ilettiği öğrenildi.

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