Adana Demirsporlu Dorukhan Toköz, yeniden Trabzonspor'a geri dönmek istiyor.

Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunda Beşiktaş'tan transfer ettiği Dorukhan Toköz, 2023-2024 sezonunun başında Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı.

Bordo-mavili forma altında 2 sezon boyunca 41 resmi maça çıkan Dorukhan, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

MENAJERİ ARACILIĞIYLA İLETTİ



Mücadeleci ruhu ve oyunuyla taraftarların sevgilisi haline gelen Toköz, hafızalara kazındı.

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Adana Demirspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda 22 karşılaşmada forma giydi ve sadece 1 asistlik katkıda bulundu.

Bu performans, Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrılma ihtimalini gündeme getirdi. Oyuncunun menajeri aracılığıyla dönmek istediğini ilettiği öğrenildi.