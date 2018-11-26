Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ın maaşları şaşırttı

LİGDE zor günler geçiren Beşiktaş, A.Gücü’nü 4-1’le geçerek G.Saray derbisi öncesi rahat bir nefes aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in ilk 11’de tercih ettiği genç isimler Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın’ın harika performansları takım içinde maddi nedenlerden dolayı sorun çıkartan bazı isimlere adeta bir mesaj oldu. Siyah-Beyazlılar’da son dönemde Tolgay Arslan, Ryan Babel, Pepe ve Adriano alacaklarından ya da sözleşme uzatma şartlarından dolayı Siyah-Beyazlı yönetim ile karşıya karşıya gelmişti. Ankaragücü maçında 1 gol atıp 1 asist yapan Güven Yalçın ile Oğuzhan Özyakup’un attığı golünün asistini yapan Dorukhan Toköz geceye damga vurdu.

BÜYÜK DESTEK

İki oyuncunun saha içindeki enerjileri Siyah-Beyazlı taraftarları da oldukça memnun etti. Taraftarlar, “Güven ve Dorukhan para ile değil yürekle oynuyor” diyerek son dönemde para konusunda yönetimle sorunlar yaşayan oyuncuları eleştirdi. Güven Yalçın aylık sadece 8 bin euroya oynuyor. 19 yaşındaki forvet için B. Leverkusen’e sadece 100 bin euro yetiştirme payı ödendi.

UÇURUM VAR

Dorukhan Toköz ise sezon başında Eskişehirspor’dan bonservis bedeli ödenmeden transfer edildi. Genç oyuncu ise, Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 900 bin TL ücret alıyor. Beşiktaş’ta sorun yaşayan Ryan Babel 2.1 milyon euro, Pepe 4 milyon 750 bin euro ve sol bek Adriano 1 milyon 850 bin euro net yıllık ücret alıyor.

(Aksam)