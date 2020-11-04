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Spor

Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan'dan Emre Belözoğlu itirafı

Milli futbolcular Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan katıldıkları ödül töreni öncesi açıklamalarda bulundular.

04 Kasım 2020 Çarşamba 19:42 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 19:42
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66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan, konuşmaya başlamadan önce Dorukhan Toköz'ü yanına alarak 'Doruk da burada, kardeşimle zaten her gün beraberiz. Her gün görüşüyoruz farklı takımlarda olsak bile.' sözlerini kullandı.

'EMRE AĞABEY ARADA KIZIYOR'

Dorukhan Toköz ise ardından 'Biz her akşam beraberiz zaten. Beraber yaptığımız aynı aktiviteler var. Onlarda da beraberiz. Emre ağabey arada kızıyor bunu yaptığımız için.' şeklinde konuştu.

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