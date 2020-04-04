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Spor

Dorukhan Toköz'den flaş açıklama geldi!

Beşiktaş'ta son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Dorukhan Toköz'den 'sözleşme' açıklaması geldi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 17:06 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 17:06
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Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dokrukhan Toköz hakkındaki kontrat haberlerine açıklama getirdi. Dokrukhan açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Dorukhan Toköz'ün açıklaması.

"Bu dönemde bir talebi olmayacağını belirten milli oyuncu, "Ben Beşiktaş'a imza attığım ilk gün para konuşmadım, bugün de Dünya'nın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur, başka bir şey de konuşmam. Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı. A Milli Takım seviyesine yükseldiğim kulübümde mutluyum, sizden ricam algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

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