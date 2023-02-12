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Spor

Dorukhan Toköz'den Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine imzalı forma hediyesi

Trabzonspor'da forma giyen Dorukhan Toköz, kendisinin ve Marek Hamsik'in imzalı formasını Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine hediye etti.

AA12 Şubat 2023 Pazar 22:02 - Güncelleme:
Dorukhan Toköz'den Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine imzalı forma hediyesi
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Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, açık artırma ile satılması amacıyla Marek Hamsik'in ve kendisinin imzalı formalarını Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine hediye etti.

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, açık artırma ile satılması amacıyla Marek Hamsik'in ve kendisinin imzalı formalarını Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezimize hediye etti. Teşekkürler!" denildi.

Trabzonspor ise bu paylaşımı alıntılayarak, "Yaralarımızı #HepBirlikte saracağız." ifadelerinin yer aldığı mesajı paylaştı.

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