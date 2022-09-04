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  • Dorukhan Toköz'den sakatlık sonrası ilk açıklama: ''Beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki...''
Spor

Dorukhan Toköz'den sakatlık sonrası ilk açıklama: ''Beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki...''

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşan Trabzonspor'da sakatlanarak oyundan çıkan ve sonrasında ise ameliyat olan Dorukhan Toköz, 'Beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki bu sakatlıktan da güçlenerek çıkacağım' dedi.

IHA4 Eylül 2022 Pazar 16:22 - Güncelleme:
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Süper Lig'de 2 Eylül Cuma günü oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Trabzonsporlu Dorukhan Toköz, İstanbul'da sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla ameliyat olmuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Toköz, "Beni tanıyanlar bilir; hep şükür eder ve her şerde bir hayır olduğuna inanırım ve yine beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki bu sakatlıktan da çok daha güçlenerek çıkacağım. İlk andan itibaren, beni arayan, ziyaretime gelen, yanımda olan başta ailem olmak üzere Sayın başkanımıza, hocama, takım arkadaşlarıma, dostlarıma ve sevenlerime çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.. EvelALLAH her şey daha güzel olacak, sağlıcakla kalın" ifadelerini kullandı.

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