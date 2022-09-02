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Spor

Dorukhan Toköz'den Trabzonspor'a kötü haber

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, 45+3'de sakatlanarak oyundan ayrıldı.

2 Eylül 2022 Cuma 23:21 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un Ümraniyespor ile karşı karşıya geldiği maçta bordo mavililere kötü bir haber geldi.

Maçta 45+3. dakikada Trabzonsporlu Dorukhan Toköz, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde.

Durumu ciddi olan oyuncu sedyeyle oyun alanını terletti. Milli oyuncunun yerine ikinci yarı Larsen oyuna dahil oldu.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Ümraniyespor ile oynadığımız müsabaka esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Dorukhan Toköz'ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir.

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