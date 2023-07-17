Dorukhan Toköz'e İstanbul ekibi talip oldu

Trabzonspor, takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Dorukhan Toköz'in sözleşmesini fesh etti.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyuna duyuru

Profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile Kulübümüz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

Dorukhan Toköz'un sözleşmesinin fesh edilmesinin ardından yeni takımı için İstanbul'a geldiği ileri sürüldü.

TRT Spor'un haberine göre Dorukhan Toköz, Başakşehir'e transfer olacak. Haberde futbolcunun menajerinin Başakşehir'le bugün masaya oturacağı da belirtildi.