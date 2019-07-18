‘Dorukhan’ı satmayız’

FİKRET Orman transfer gündemi ile ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Beşiktaş’ın başkanı, “Dorukhan’a Avrupa’dan teklifler var. Dorukhan tam bir Beşiktaşlı. Sempatik, çalışkan, mütevazı. Beşiktaş’ı temsil eden bir figür. Ben Beşiktaş’tan ayrılmasını kesinlikle düşünmüyorum. 1-2 sene daha oynaması lazım. Burak’ı da Lecce istiyor ama onu da bırakma niyetinde değiliz. Arda Turan gündemimizde yok. O da iyi bir oyuncu. Ama Arda’nın bölgesinde kıymetli oyuncularımız var. Adriano’dan sonra sol bek için bir oyuncu alacağız” diye konuştu.

YAYINCI DEĞİŞİKLİĞİ OLMAZ

Orman şöyle devam etti: “Bu sene şampiyonluğu çok istiyoruz ve iddialıyız. Zekeriya Alp camiamızdan birisi. Aradım kendisini tebrik ettim. Gördüğünü çalan, organize akılla maç yönetmeyen, eyyamcılık yapmayan bir hakem ekibi görmek istiyoruz. Borç yapılandırması için 2 sene ödemesiz 5 yıllık anlaşma yaptık. Bu birilerini niye rahatsız ediyor, anlamıyorum. Borç yapılandırmasını herkes yaptıyor. Yayıncı kuruluşun kontrat gereklililklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Yayıncı konusunda değişiklik olacağını sanmıyorum.”