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Spor

Dosya kapandı! Beşiktaş, Tyler Boyd'un tazminatı açıkladı

Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasının kapandığını açıkladı. Siyah beyazlılar, Tyler Boyd'a 1.037.525 euro tazminat ödendiğini açıkladı.

10 Temmuz 2024 Çarşamba 18:50 - Güncelleme:
Dosya kapandı! Beşiktaş, Tyler Boyd'un tazminatı açıkladı
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Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasının kapatıldığını duyurdu.

Siyah beyazlılar, Tyler Boyd'a 956 bin euro fesih tazminatı ve 81 bin euro faiz olmak üzere toplamda 1 milyon 37 bin euro ödenip dosyanın kapatıldığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatının ödenmesine ilişkin hukuki süreç tamamlanmış olup, oyuncuya anılan 956.000 EUR fesih tazminatı ve 81.525,56 EUR faiz olmak üzere toplamda 1.037.525,56 EUR ödenmiş ve dosya kapanmıştır."

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