Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Servet Yardımcı, adaylık başvuru dosyasını teslim etti.
Adaylık başvurusu için gerekli evrakları toplayan Yardımcı, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yardımcı, açıklamasında 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek TFF yönetimi seçimi için adaylık başvuru dosyasını bugün Türkiye Futbol Federasyonuna teslim ettiğini duyurdu.
Servet Yardımcı, 18 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek TFF yönetimi seçimi için resmi adaylık başvurusu dosyasını bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim etti. pic.twitter.com/XS6Cs7SSu1— Servet Yardımcı (@yardimciservet_) July 8, 2024