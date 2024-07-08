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Spor

Dosyasını teslim etti! Servet Yardımcı, TFF başkanlığına resmen aday

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Servet Yardımcı, adaylık başvurusu için gerekli evrakları topladı ve TFF'ye iletti.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 18:39 - Güncelleme:
Dosyasını teslim etti! Servet Yardımcı, TFF başkanlığına resmen aday
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Servet Yardımcı, adaylık başvuru dosyasını teslim etti.

Adaylık başvurusu için gerekli evrakları toplayan Yardımcı, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yardımcı, açıklamasında 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek TFF yönetimi seçimi için adaylık başvuru dosyasını bugün Türkiye Futbol Federasyonuna teslim ettiğini duyurdu.

  • Servet Yardımcı
  • TFF Başkanı
  • Adaylık başvurusu

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