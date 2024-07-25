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Spor

Doue'nin yeni adresi belli oldu

Transfer döneminde adı sıklıkla Galatasaray ile anılan Rennes forması giyen sağ bek oyuncusu Guela Doue'nin Ligue 1'in bir başka ekibi Strasbourg ile anlaştığı belirtildi.

25 Temmuz 2024 Perşembe 14:15 - Güncelleme:
Doue'nin yeni adresi belli oldu
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Uzun süre Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Guela Doue'nin yeni takımı belli oldu.

Footmercato'da yer alan habere göre; Strasbourg, Guela Doue transferi için Rennes ile anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki sağ bekin, Strasbourg'tan gelen teklifi kabul ettiği ve sağlık kontrollerinden geçmek için şehre gittiği kaydedildi.

Guela Doue için Strasbourg'un 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ HULL CITY'DEN

Öte yandan, teknik direktör Patrick Vieira ile yollarını ayıran Strasbourg'un geçen sezon Hull City'i çalıştıran Liam Rosenior ile de anlaşma sağladığı belirtildi.

26 MAÇTA 4 ASİST YAPTI

Rennes altyapısından yetişen Guela Doue, kariyerinde 26 kez Fransa Ligue 1 maçına çıktı ve 4 asist yaptı.

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