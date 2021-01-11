11 Ocak 2021 Pazartesi 13:16 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 13:16

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Douglas'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sivasspor'da gösterdiği performansla Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı sağ bek Siyah Beyazlı takımda bekleneni veremedi.

Todofichajes'te yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan ve yaklaşık 1 yıldır forma giyemeyen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi feshediliyor. Douglas'ın ülkesi Brezilya'ya geri döneceği iddia edilirken Sao Paulo'ya transfer olmak için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

Douglas, Beşiktaş'ta sadece 7 maçta forma giyebildi. Brezilyalı futbolcunun Transfermarkt'taki değeri 200 bin euro olarak belirlenmiş durumda.

Milliyet