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Spor

Douglas Beşiktaş'tan ayrılıyor

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Brezilyalı sağ bek Douglas'ın, siyah beyazlı takımdan ayrılarak ülkesinin takımlarından Sao Paulo'ya transfer olacağı öğrenildi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 13:16 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 13:16
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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Douglas'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sivasspor'da gösterdiği performansla Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı sağ bek Siyah Beyazlı takımda bekleneni veremedi.

Todofichajes'te yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan ve yaklaşık 1 yıldır forma giyemeyen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi feshediliyor. Douglas'ın ülkesi Brezilya'ya geri döneceği iddia edilirken Sao Paulo'ya transfer olmak için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

Douglas, Beşiktaş'ta sadece 7 maçta forma giyebildi. Brezilyalı futbolcunun Transfermarkt'taki değeri 200 bin euro olarak belirlenmiş durumda.

Milliyet

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