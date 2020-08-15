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Spor

Douglas Costa Kapadokya'da

Juventus'ta forma giyen ünlü futbolcu Douglas Costa, tatilini sevgilisi Nathalia Felix ile birlikte Kapadokya'da geçiriyor.

DHA15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:38 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:38
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İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Douglas Costa, tatil için Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine geldi.

Juventus'un Brezilyalı oyuncusu Douglas Costa, tatil için model sevgilisi Nathalia Felix ile birlikte özel uçağıyla Kapadokya bölgesine geldi. Yıldız futbolcu ve sevgilisi Avanos ilçesi, Göreme Beldesi, Zelve Vadisi ve Aşk Vadisi'ni gezdi. 29 yaşındaki orta saha ardından Kapadokya'da sevgilisiyle birlikte ATV turuna katıldı. Douglas Costa, Kapadokya'da kendisini tanıyan futbolseverlerle fotoğraf da çektirdi.

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